أتلتيكو مدريد يواجه لاس بالماس بالدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق اتليتكو مدريد نظيره لاس بالماس الساعة الرابعة من مساء اليوم ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الاسباني ، في مباراة يحتاج فيها اتليتكو مدريد للفوز لكسر سلسلة الهزائم التي تعرض لها في اخر مباراتين من اصل 3 مباريات في حين تعادل في الثالثة.



وتعرض اتليتكو مدريد للخسارة امام كل من اشبيلية واتليتكو بيلباو في الجولتين 23 و 24 ، بينما تعادل مع ريال مدريد في الجولة 22 من الدوري، ليحتل الفريق المركز الرابع برصيد 48 نقطة خلفا لبرشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 51 نقطة.



في المقابل فان فريق لاس بالماس يدخل مباراة اليوم منتشيا بعد الفوز علي فالنسيا في المباراة الأخيرة بالدوري بهدفين نظيفين، ويحتل فريق لاس بالماس المركز الثامن برصيد 35 نقطة.



ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 61 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن جيرونا الوصيف صاحب الـ56 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة من 24 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبو البارسا 50 هدفا واستقبلت شباكهم 33 هدفا.



وفى المركز الرابع يتواجد فريق أتلتيكو مدريد بعدما تجمد رصيده عند 48 نقطة.

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