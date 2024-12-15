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تعليق برنامج "أردننا جنة" مؤقتا حتى إشعار آخر

البتراء
البتراء
الأحد، 15-12-2024 11:32 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة برنامج أردننا جنة تعليق البرنامج مؤقتًا اعتباراً من الأحد، وحتى إشعار آخر.اضافة اعلان


وأوضحت الإدارة في منشور على "فيسبوك" أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لغايات التحديث على برامج الرحلات والوجهات السياحية، وتوسيع الأنشطة المقدمة في البرنامج.

وأطلقت وزارة السياحة برنامج "أردننا جنة" في أيار 2019 بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، حيث جرى الاستمرار به وتطوير الوجهات السياحية التي يشملها باستثناء فترة انتشار وباء كورونا.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد قالت إن عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ بداية عام 2024 وحتى منتصف تشرين الثاني الحالي تخطى حاجز 300 ألف مشارك.
 
gnews

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