اتفاقية تعاون لدعم المهارات التقنية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة

وبحسب بيان منصة "إدراك" اليوم الأحد، يأتي هذا التعاون للمساهمة في فتح آفاق جديدة للشباب الفلسطيني عبر دمج الخبرات والشراكات الفعالة التي تجمع بين "إدراك" و"غزة سكاي جيكس"، التي تأسست بالشراكة مع "جوجل فور ستارتابس" واستطاعت على مدار العقد الماضي تدريب آلاف الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على مهارات البرمجة والتقنيات الرقمية التي يتطلبها سوق العمل.
وأكد رئيس مجلس إدارة "إدراك" باسم سعد، أهمية هذه المبادرة، مشيرا الى رؤية المنصة التي تركز على إتاحة فرص التعلم المستمر للجميع، وتحقيق الأثر الإيجابي في مجتمعاتنا ومستقبل شبابنا العربي، وذلك من خلال توفير مساقات ودورات إلكترونية مجانية وعالية الجودة.
وقال إن "إدراك" تسعى إلى تمكين الشباب العربي، بما فيهم الشباب الفلسطيني لتمكينهم للتغلب على التحديات من خلال تطوير مهاراتهم وتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرا الى أن التعاون مع غزة سكاي جيكس يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية لتحقيق النجاح للشباب في حياتهم العملية.
وأوضح أن الشراكة الجديدة تسعى إلى تقديم الدعم الشامل لمجتمع الطلاب والمواهب التقنية في غزة، لاسيما بعد أكثر من 15 شهرا على توقف العملية التعليمية.
وأشار الى حرص "إدراك" و"غزة سكاي جيكس" على توسيع إمكانياتهما لتصميم برامج متخصصة تتماشى مع متطلبات الشباب في غزة، بما يسهم في مساعدتهم على تجاوز التحديات الراهنة والوصول إلى فرص تعليمية ومهنية متقدمة.
من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج "غزة سكاي جيكس"، آلان القاضي، إن البحث عن شراكات محلية وإقليمية وعالمية بات ضرورة ملحة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، خاصة بعد الحرب على غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية والحاجة الى توسيع نطاق عمل البرنامج وفتح آفاق جديدة للشركات والشباب الفلسطيني ليكونوا قادرين على مواجهة هذه التحديات وتحقيق فرص جديدة.
يذكر أن هذه الشراكة تسعى أيضاً إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأردنية والفلسطينية لدعم الشباب في مجالات التمكين الاقتصادي والتكنولوجي، حيث يؤمن الطرفان بأن التكنولوجيا هي مفتاح التمكين الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل عن بُعد.
يشار الى أن "غزة سكاي جيكس" دربت في عام 2023 أكثر من 3000 خريج وخريجة، وأكثر من 7000 متدرب في غزة، إذ توقفت جميع أنشطتها في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في تشرين الأول العام الماضي.
بترا
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