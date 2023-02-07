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الثلاثاء، 07-02-2023 03:09 م

أحلام الأهلي تتحدى كبرياء ريال مدريد في المونديال

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الوكيل الإخباري -  في مواجهة أشبه بـ "الحلم"، يخوض الأهلي المصري اختبارًا من العيار الثقيل أمام ريال مدريد الإسباني، غدا الأربعاء، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي، نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، ولم يستطع الأحمر، العبور خلال 4 محاولات سابقة إلى المباراة النهائية التي تبقى حلم كتيبة المدرب مارسيل كولر.

وفي الوقت ذاته، يسعى ريال مدريد للتتويج بلقب المونديال للمرة الخامسة باللقب بعدما حصد البطولة في 4 مشاركات من أصل 5، وذلك أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

ولم يجمع الفريقان سوى لقاء وحيد بينهما كان وديا يوم 4 أغسطس/آب 2001، وفاز به الأهلي بهدف دون رد على ستاد القاهرة حمل توقيع صنداي إبيجي. 

أحلام الأهلي 

يحلم الأهلي بطل أفريقيا 10 مرات، بالتأهل للمرة الأولى إلى نهائي المونديال، وتكرار ما فعله الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.

لكن أحلام الأهلي تصطدم بخبرات ريال مدريد، إلا أن الفريق المصري يعول على خبرات مدربه كولر الذي يقدم مسيرة ناجحة منذ توليه المهمة في الموسم الحالي، وحقق لقب كأس السوبر المصري بخلاف التأهل لنهائي كأس مصر وصدارة الدوري المحلي.

وتبدو صفوف الأهلي مكتملة قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد، عدا المهاجم محمود كهربا الذي يتحدد موقفه عقب المران الأخير.

ويعول الأهلي على صلابة دفاعه الذي لم يستقبل أهداف، بفضل خبرات حارسه محمد الشناوي، بخلاف دور بعض عناصر الدفاع المميزة خاصة محمد عبد المنعم، وتألق أليو ديانج.

وقطع الأهلي مشوارًا مميزًا نحو مواجهة ريال مدريد بعد تغلبه على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0، ثم الفوز 1-0 على سياتل ساوندرز في الدور الثاني.

وقال كولر في تصريحات للصحفيين عقب الفوز على سياتل، إن مواجهة ريال مدريد في حد ذاتها أمر عظيم ورائع بالنسبة له وللاعبيه، مؤكدا أنه سيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. 

كبرياء ريال مدريد

لا يعيش ريال مدريد أفضل لحظاته بعدما خسر كأس السوبر الإسباني على يد برشلونة خلال الشهر الماضي، بخلاف خسارته الأخيرة بالدوري أمام ريال مايوركا قبل السفر للمغرب.

ويعاني ريال مدريد من بعض الغيابات المؤثرة على رأسها المهاجم كريم بنزيما والحارس تيبو كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو بجانب لوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي وإيدين هازارد.

وأغلق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، صفحة الليجا للتركيز في مهمته بمونديال الأندية لاقتناص اللقب.

وقال أنشيلوتي في تصريحات للصحفيين، إن فريقه سيخوض كأس العالم للأندية بهدف التتويج باللقب.

ويعول ريال مدريد على خبرات الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش، بجانب الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور في الخط الأمامي.

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