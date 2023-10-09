الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

فيديو مؤثر : ممرضة فلسطينية تتلقى نبأ استشهاد زوجها على الهواء

الاحتلال يدمر المستشفى الدولي للعيون في غزة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات والطواقم الطبية

الامانة تعلن حالة الطوارئ المتـوسطة

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 قتيل

18 أسيرا أردنيا لدى سجون الاحتلال على أمل إجراء صفقة تبادل للأسرى - أسماء

وزارة الداخلية في غزة: القطاع يتعرض لإبادة جماعية

طائرات الاحتلال تقصف مصنعا شرق غزة

إغلاقات وتحويلات للسير في عمان الجمعة - اسماء الشوارع

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة

الإثنين، 09-10-2023 02:24 م

أرسنال يكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز قاتل

102023992114745045386


الوكيل الإخباري - حقق أرسنال فوزا ثمينا على حساب ضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب، بهدف دون رد، في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وأحرز البديل البرازيلي غابرييل مارتينيلي الهدف الوحيد "القاتل" قبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة، بتسديدة على حدود منطقة الجزاء اصطدمت على إثرها الكرة بمدافع مان سيتي ناتان أكي قبل أن تغير مسارها وتخادع الحارس إديرسون لتستقر في الشباك.

وبهذا الفوز، وضع أرسنال حدا لسلسلة من 12 هزيمة متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 20 نقطة، وارتقى إلى مركز الوصافة بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر سيتي الذي تلقى الهزيمة الثانية تواليا بعد الأولى في الجولة الماضية على يد وولفرهامبتون (1-2)، عند 18 نقطة في المركز الثالث.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020239101833544927095

أنشيلوتي يظهر العين الحمراء لنجوم ريال مدريد

10202391063366458045 (1)

الأردن يختتم مشاركته في الألعاب الآسيوية بالمركز 28

102023910220872957937 (1)

نجم ميلان ضمن 3 صفقات محتملة لريال مدريد

102023995515575964684

الفيصلي يشكل لجنة فنية

10202399512869164252

غريزمان يهدي أتلتيكو فوزا قاتلا على سوسييداد

102023994042278198276

حكيمي أخطر مدافع في أوروبا

أخبار متعلقة
102023812206649732541

غياب الأسلحة يمهد طريق آرسنال لإنهاء عقدة جوارديولا

9202326104943314218910

مانشستر سيتي يؤيد قرار جوارديولا ضد رودري

920232610623657654380

قرار جديد.. مشكلة سانشو ومدرب مانشستر يونايتد تتصاعد

9202325121141764402747

كم سيدفع برشلونة لشراء كانسيلو من مانشستر سيتي؟

920232591524217993681 (1)

نيوكاسل يحقق فوزا تاريخيا على شيفيلد

9202317102832135163804 (1)

مانشستر سيتي ينتزع الصدارة سريعا من ليفربول