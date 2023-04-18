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الثلاثاء، 18-04-2023 01:55 م

أسطورة بايرن يعارض قدوم كين.. ويكشف خياره المفضل

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الوكيل الإخباري -  يؤمن لوثار ماتيوس أسطورة بايرن ميونخ، بصعوبة التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، نظرًا لسعره المرتفع في سوق الانتقالات.

وسيكون بايرن ميونخ، بحاجة للتعاقد مع مهاجم جديد بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أكده المدير الرياضي حسن صالح حميديتش.

وكتب ماتيوس في مقاله عبر شبكة سكاي "أترقب بشدة وصول مهاجم جديد للنادي، الجميع يتحدث الآن عن فيكتور أوسيمين بعد مستواه المميز مع نابولي".

وتابع "لكن لا يمكنك أبدًا معرفة ما إذا كان قادرا على القيام بنفس الأمر في ميونخ، وأظن أنه يناسب الفريق".

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وأضاف "هاري كين متقدم في العمر ومهم جدا بالنسبة لي، بينما يتميز راندال كولو ماني باللعب خارج منطقة الجزاء، بسبب حاجته للمساحات والسرعة، لكنه قد يكون جيدا أيضا للعب كرأس حربة في ميونخ".

ويرى ماتيوس أن نيكلاس فولكروج مهاجم فيردر بريمن، خيار جيد لبطل ألمانيا، مضيفا "بالنظر إلى الأداء وتكلفة الصفقة، فإنه سيكون مثاليا للبايرن، خاصة أنه لن يكلف النادي أكثر من 25 مليون يورو"

 

ملاعب 

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