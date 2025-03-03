صرف عيديات خلال شهر رمضان لهذه الفئة من المواطنين

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الوكيل الإخباري- باشرت وزارة التنمية الاجتماعية، بتنفيذ المبادرة الملكية السامية، الخاصة بمنتفعي دور الرعاية التابعة لها، خلال شهر رمضان المبارك، والتي يستفيد منها 1873 منتفع ومنتفعة. اضافة اعلان





وتشمل فعاليات المبادرة الملكية على أنشطة دينية وترفيهية واجتماعية وإفطارات رمضانية وشراء ملابس (كسوة العيد) وحلويات العيد وتوزيع العيديات على المنتفعين في الدور والمراكز الايوائية التابعة للوزارة، من فئات الأيتام وفاقدي السند الأسري والأشخاص ذوي الاعاقة وطالبي الحماية والرعاية والأحداث.