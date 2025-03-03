صرف عيديات خلال شهر رمضان لهذه الفئة من المواطنين

وتشمل فعاليات المبادرة الملكية على أنشطة دينية وترفيهية واجتماعية وإفطارات رمضانية وشراء ملابس (كسوة العيد) وحلويات العيد وتوزيع العيديات على المنتفعين في الدور والمراكز الايوائية التابعة للوزارة، من فئات الأيتام وفاقدي السند الأسري والأشخاص ذوي الاعاقة وطالبي الحماية والرعاية والأحداث.
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