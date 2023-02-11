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السبت، 11-02-2023 04:27 م

أوزيل وميسي وآخرون.. عالم كرة القدم يهب لمساعدة ضحايا الزلزال

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الوكيل الإخباري - شارك العديد من نجوم كرة القدم في مبادرات تقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال الذي طال تركيا وسوريا، وكان من بين هؤلاء النجوم الألماني الدولي المعتزل مسعود أوزيل، المنحدر من أصول تركية.

ونشر أوزيل، لاعب باشاك شهير التركي، عددا من الصور عبر حسابه على "تويتر"، ظهر فيها وهو يساهم بإعداد المعونات الإنسانية، قبل نقلها إلى المتضررين.

وعلق أوزيل على منشوره باللغة التركية: "معا يمكننا تحقيق أي شيء في الأوقات الصعبة"، مرفقا التغريدة بعلمي سوريا وتركيا، بالإضافة إلى رمز قلب.

وحظيت هذه التغريدة بتفاعل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالإضافة إلى عدد واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأتراك والعرب.

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ويواصل الدولي التركي ميريح ديميرال، مدافع أتالانتا، نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، والساعي إلى جمع التبرعات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أيام.


وكشف ديميرال في آخر تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أن العديد من لاعبي كرة القدم انضموا إلى حملته، التي يبيع من خلالها قمصان اللاعبين في مزاد علني، من أجل التبرع بالعوائد للمنكوبين من الزلزال.

وأكد ديميرال أنه نجح خلال الساعات القليلة الماضية، في بيع قمصان زملائه السابقين في يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا، والإيطالي ليوناردو بونتشي، مقابل مبلغ كبير.

وأكد موقع fanatic التركي أن الإكوادوري إينر فالنسيا، مهاجم فنربخشة، ساهم بدوره في مساعدة المتضررين، حيث وجد في أحد المراكز التجارية، من أجل شراء معونات للعائلات المهجرة بفعل الزلزال.

واشترى فالنسيا بعض الحصائر والخيام، لتوزيعها على المتضررين، كما شارك العديد من الرسائل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيها عن أسفه للكارثة التي ضربت تركيا، ونشر أرقام الطوارئ التابعة لمنظمة "AFAD" الحكومية، المسؤولة عن إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا.

أما فريق غالطة سراي، متصدر الدوري التركي، فأرسل المعونات الإنسانية إلى المتضررين في المناطق المنكوبة، والتي بدأ جمعها منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال.


وشارك في هذه الحملة الإنسانية، البلجيكي دريس ميرتنز، مهاجم غالطة سراي، وزوجته، حيث ظهر الثنائي في مركز الإغاثة الموجود في ملعب نيف، معقل الفريق، وفق موقع cnnturk التركي.

كما أعلن نادي بشيكتاش، توجه 120 عنصرا من مشجعيه إلى منطقة هاتاي لمساعدة ضحايا الكارثة.


وقام العديد من نجوم كرة القدم بتقديم التبرعات لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر أبرزهم ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تبرع من خلال منظمته الخيرية، لصالح ضحايا زلزال سوريا وتركيا، بمبلغ 3,5 مليون يورو، حيث سيتم استخدامها في علاج المصابين، وإعادة إعمار المنازل التي تعرضت للتدمير وفقا لتقارير إعلامية تركية.

 

ملاعب 

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