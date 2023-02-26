الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد حبس مرتضى منصور

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانا، بعد قرار حبس رئيس نادي الزمالك والمحامي المشهور مرتضى منصور.



وأوضحت الوزارة إن اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك في مادتها رقم 41 قضت بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدد من الحالات منها في حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.



وتابع البيان: "وفيما تقضي اللائحة الاسترشادية في مادتها رقم 23 على أن يتولى مجلس إدارة النادي باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه واهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يقرر تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي".



وكان سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ذكر أنه تم تكليفه برئاسة الأبيض، خلفا لمرتضى منصور الذي صدر حكم بحبسه لمدة شهر، بعد إدانته في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس الأهلي.



وقال وهدان في تصريحات: "مجلس إدارة الزمالك عقد اجتماعا مساء اليوم (أمس السبت)، وانتهى بتكليفي بالقيام بأعمال رئيس النادي، خلال الفترة المقبلة".



ويعيش الزمالك فترة فراغ إداري لغياب رئيسه مرتضى منصور، بعد رفض الطعن المقدم منه على حكم حبسه لمدة شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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وتم ترحيل مرتضى منصور إلى السجن أمس السبت، لقضاء فترة عقوبته.

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