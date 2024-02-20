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الثلاثاء، 20-02-2024 02:36 م

الزمالك يوضح حقيقة الاتفاق مع الأهلي حول غرامة كهربا

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الوكيل الإخباري - رد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت حول التوصل لاتفاق مع الأهلي، بشأن سداد غرامة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر.

وزار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مقر الزمالك، بعد غياب طويل، اليوم الإثنين، لتهنئة مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، على فوزه بانتخابات القلعة البيضاء.

وقال سالم عبر قناة إم بي سي مصر، إن الزيارة لم تتطرق من قريب أو بعيد لغرامة كهربا.

وتابع "ليس من المعقول أن يتم التطرق لهذا الملف، في زيارة هي الأولى من مسئولي الأهلي إلى الزمالك".

وقضت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بتغريم كهربا، مليوني دولار بجانب نسبة الفوائد البنكية منذ يونيو/حزيران 2019، لفسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك.

وأكد سالم أن الزيارة كانت ودية للغاية بين مسئولي الأهلي والزمالك، موضحا أن إدارة الأبيض قبلت دعوة زيارة الأهلي، وسيتم تحديد الموعد بالتنسيق مع مجلس إدارة القلعة الحمراء.

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