السبت 04-05-2024
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السبت، 04-05-2024 11:19 ص

مهلة لآخر حزيران .. هام للأردنيين المقيمين في مصر

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الوكيل الإخباري- طالبت وزارة الداخلية المصرية في رسالة هامة جميع الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقاماتهم وتقنين أوضاعهم قبل نهاية حزيران القادم.

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وأهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بجميع الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المتاحة لهم.


وطلبت من الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة الحضور للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الذي سينتهي العمل به في 30 يونيو 2024.


وبمناسبة منح رئيس مجلس الوزراء المصري مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، اهابت الدولة المصرية بجميع ضيوفها الأجانب وخاصة المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية في موعد أقصاه 30 يونيو 2024.


وأوضحت السلطات المصرية أن هذا يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين.


صدى البلد



 




 

 


 

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