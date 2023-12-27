الكاراز : أتابع النصر من أجل كريستيانو

الوكيل الإخباري - عبر نجم التنس الإسباني، كارلوس ألكاراز عن سعادته بالتواجد في مدينة الرياض، وذلك استعدادا لمنافسة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على كأس موسم الرياض مساء غدا الأربعاء.



وقال ألكاراز في تصريحات للإخبارية الرياضية:" لم أكن اعرف الكثير عن الرياض، لكنني أود التجول في المدينة والتعرف علبها، كل ما أعرفه في هذه المدينة هو فريق النصر."



وتابع :"وهذا بسبب تواجد لابورت في الفريق، وبالتأكيد لتواجد كريستيانو في الفريق أيضا، وفي الواقع لست متابعا جيدا لكنني سأتابع أكثر بسبب كريستيانو."



ويعد لقاء الأجيال الذي سيجمع بين ديوكوفيتش وألكاراز، أحد أبرز مواجهات التنس المنتظرة، حيث يعدان من أفضل نجوم اللعبة خلال السنوات الأخيرة، مما أسهم في انتظار لقائهما من قبل الجماهير، إضافة إلى محبي وعشاق التنس من جميع أنحاء العالم.

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