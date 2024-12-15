سؤال نيابي للحكومة حول استقالة مدير الجمارك

وكان مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة قد أحال نفسه على التقاعد قبل أيام ، مبيناً بأن تدخل بعض الوزراء في شؤون عمله كان السبب خلف إحالة نفسه على التقاعد .
وجاء في نص سؤال العموش النيابي ما يلي :
معالي رئيس مجلس النواب الاكرم
استناداً إلى أحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي:
أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير المالية الاكرم
من هم الوزراء الذين تدخلوا في شؤون مدير عام الجمارك المستقيل ؟
* هل ضغوطات الوزراء الذي تحدث عنها المدير كانت لصالح جهة ام افراد؟
* هل تهدف هذه التدخلات إلى النفع العام أم الخاص؟
* متى ينتهي عقد مدير عام الجمارك المستقيل ؟
* من موقعك كوزير ماليه هل سبق للمدير المستقيل أن أطلعكم على الضغوطات التي تحدث عنها في استقالته
*ما هي الوزارات التي يتقاطع عملها مع عمل الجمارك؟.
* هل وضعك مدير الجمارك المستقيل بصورة التدخلات من وزراء محددين وما هي الاجراءات التي قمتم بها إزاء ذلك ؟
* هل هذه التدخلات فوتت على الخزينة مبالغ مالية؟
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