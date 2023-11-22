انتر ميامي يتراجع ويحذف بيانه حول موسم الرياض

الوكيل الإخباري - بعد ساعات من اصدار انتر ميامي الاميركي بيانا عبر موقعه الرسمي ينفي خلاله وجود أي اتفاق حول المشاركة في بطولة كأس موسم الرياض اقدم النادي على حذف بيانه .



وكان موسم الرياض أعلن اتفاقه مع النادي الاميركي على مشاركة الفريق في البطولة الودية الثلاثية رفقة الهلال والنصر.



إلا أن النادي الأميركي فاجأ الجميع بإصدار بيان نفى فيه وجود أي اتفاق بشأن خوض البطولة الودية قبل ان يعود ويحذف بيانه الذي نشره على موقعه الرسمي.



واشارت مصادر رياضية الى مشاركة نادي انتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في هذه البطولة التي من المقرر إقامتها في شهر شباط/فبراير المقبل 2024.

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