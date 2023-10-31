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الثلاثاء، 31-10-2023 02:30 م

كشف منصب ميسي المحتمل في برشلونة

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن احتمالية عودة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي إلى برشلونة في المستقبل.

وكان ميسي قد صرح عقب حفل الكرة الذهبية، أمس الإثنين: "لا أعتقد أنني سأعود لبرشلونة مدربا، فالتدريب لا يروق لي، إذا عدت لن أكون مديرا فنيا، لكن سأتعاون مع النادي".

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي يحلم بأن يصبح المدير الرياضي لنادي برشلونة يوما ما.

ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى ديسمبر/كانون أول 2025، وصرح خلال حفل الكرة الذهبية بأنه لا يعرف متى يريد أن يتوقف عن لعب كرة القدم.

وفاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

وعزز صاحب ال(36 عاما) تربعه على عرش الجائزة المرموقة، حيث فاز بها للمرة الثامنة في مسيرته، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي (5)

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