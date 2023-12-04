بالصور.. شرارة يعود للأهلي طرابلس

الوكيل الإخباري - أعلن الأهلي طرابلس، الأحد، ضم الأردني محمد أبو زريق "شرارة"، بعد أيام قليلة من فسخ عقده مع الترجي التونسي، لتعزيز صفوف الفريق الليبي.



وتواجد شرارة اليوم في إحدى مباريات الأهلي طرابلس في أرض الملعب وقام بتوجيه التحية للجماهير.



ويحظى شرارة بشعبية جماهيرية كبيرة في الأهلي طرابلس بعدما مثله قبل موسمين وقدم مستويات فنية رائعة.



وكان محمد أبو زريق قد تلقى عدة عروض أردنية لكنه فضل مواصلة احتراقه الخارجي عبر العودة لأهلي طرابلس.



وسطع نجم شرارة مع ناديه الأم الرمثا، قبل أن يحترف في السيلية القطري والأهلي طرابلس والترجي التونسي.



وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب كان على خلاف مع الترجي بسبب مستحقاته المالية ومستقبله مع الفريق. وانضم شرارة إلى الترجي في آب/أغسطس عام 2022 لكنه لم يظهر في التشكيل الأساسي إلا نادرا بسبب الإصابات وحدة المنافسة.

اضافة اعلان













ملاعب