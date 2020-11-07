السبت 07-11-2020
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السبت، 07-11-2020 01:54 م

برشلونة يمدد عقده مع راعيه الرسمي

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الوكيل الإخباري _ أعلن نادي برشلونة الإسباني امس الجمعة، تمديد عقد الرعاية مع شركة راكوتين “Rakuten” الرائدة عالميا في خدمات الإنترنت ومقرها اليابان. لمدة عام إضافي حتى يونيو 2022.

وبهذه الطريقة، يقوم الطرفان بتنفيذ الخيار المنصوص عليه في الاتفاقية الأصلية، وتستمر شركة خدمات الإنترنت اليابانية في كونها الراعي الأساسي للفريق، وكذلك الراعي العالمي للابتكار والترفيه للنادي، ويستمر شعارها على قميص الفريق الأول للنادي الكتالوني.

ولم يذكر برشلونة قيمة أو تفاصيل العقد الجديد .

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المصدر : ملاعب 

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