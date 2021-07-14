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الأربعاء، 14-07-2021 02:13 م

تعثر جديد لفريق محمود زعترة بالدوري العراقي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

تعادل فريق نفط الوسط والذي يضم لاعبنا الأردني محمود زعترة مع نادي الديوانية بدون أهداف، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب النجف الدولي لحساب الجولة الـ "37" من الدوري العراقي .اضافة اعلان


 
وشارك زعترة بالمباراة أساسيا بالمواجهة، والتي أسفرت عن رفع نفط الوسط رصيده للنقطة "62" بالمركز الخامس على سلم الترتيب، وليفقد فرصة المنافسة على بطاقة مؤهلة للمشاركة خارجيا بالموسم المقبل بعد تعثره بالمباريات الـ "3" الأخيرة.




 
ولحساب الجولة ذاتها تعرض فريق القوة الجوية والذي يضم لاعبنا الدولي احسان حداد للخسارة بهدفين دون رد من الميناء، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفيحاء، علما أن القوة الجوية ضمن الفوز باللقب ويمتلك "80" نقطة بالمركز الأول على سلم الترتيب.

وسبق المباراة إقامة ممر شرفي لنجوم القوة الجوية من لاعبي الميناء، في لقطة لاقت استحسان الجماهير وأظهرت التقدير الكبير لبطل الدوري العراقي .

 

ويحل الحدود الذي يضم مدافعنا أحمد الصغير ضيفا على الطلبة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، وتختتم الجولة بمواجهة البصرة والشرطة الذي يضم بجهازه الفني المدرب الأردني هيثم الشبول يوم الخميس.

و يأتي الشرطة رابعا على سلم الترتيب بـ "68" نقطة وبفارق الأهداف عن النجف الثالث، أما والحدود فقد ضمن الهبوط ويحل بالمركز قبل الأخير بـ "30" نقطة .

 




 

 


 

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