السبت 27-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

إرادة ملكية بتعيين سمير مطاوع وجورج حزبون بمجلس الأعيان

الامن العام يحقق في ملابسات وفاة فتاة داخل منزلها

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة والجرايدة والزغول والوادي والمحادين والزعبي والعوضات

وفاة الدكتور محمد فؤاد ابو النادي

الملك والكاظمي يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية

فرنسا تكثف التفتيش في المطارات والمعابر لمواجهة كورونا

وزير الزراعة يبحث مع الفاو سبل دعم المزارعين

ايعاز من وزير التربية والتعليم الى جميع المدارس

الارصاد تحذر من طقس يوم الاحد

السبت، 27-03-2021 02:02 م

تعديل مواعيد مباريات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

1129803


الوكيل الإخباري- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت، تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الغرب، التي يشارك فيها فريقا الفيصلي والسلط كممثلين عن الكرة الاردنية.

اضافة اعلان

ووفق التعديل الجديد ستقام المباريات خلال الفترة من 21 إلى 27 أيار المقبل، بدلا من الموعد السابق 23 إلى 29 أيار المقبل.


وبحسب بيان الاتحاد، جاء قرار تقديم مواعيد المباريات، من أجل منح المزيد من الوقت للسفر والراحة للاعبين قبل خوض مباريات التصفيات الآسيوية للمنتخبات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي من المقرر أن تقام بنظام التجمع في الفترة من 31 أياروحتى 15 حزيران المقبل.


يشار إلى ان مباريات المجموعتين الثانية والثالثة تقام في عمان، حيث يستضيف السلط مباريات المجموعة الثانية التي تضم فرق الانصار اللبناني والمحرق البحريني وشباب بلاطة الفلسطيني، فيما يستضيف الفيصلي مباريات المجموعة الثالثة التي تضم فرق السيب العماني وتشرين السوري والفائز من مباراة الكويت الكويتي والامعري الفلسطيني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d3f96e7b6ac1253141779e1c686e15b2

اتحاد الكرة يعتمد النظام الجديد لبطولات الفئات العمرية لموسم 2021

1-8

اتحاد اليد يؤجل مباريات الفئات العمرية

320211153034958007768

عبدالله أبو زمع يتفوق على جمال محمود في الاستفتاء الاسيوي

320211121816230511079

رئيس نادي السلط : نسعى لتمثيل الأردن خير تمثيل وتعاقدات على الطريق

dbbr3mdhbbpfvjreqax2

تعرف على الدول المستضيفة لكأس الاتحاد الآسيوي

320211114416262115090

الأردن يستضيف مجموعتي الفيصلي والسلط في كأس الاتحاد الآسيوي

أخبار متعلقة
1-8

اتحاد اليد يؤجل مباريات الفئات العمرية