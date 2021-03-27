تعديل مواعيد مباريات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الوكيل الإخباري- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت، تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الغرب، التي يشارك فيها فريقا الفيصلي والسلط كممثلين عن الكرة الاردنية.

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ووفق التعديل الجديد ستقام المباريات خلال الفترة من 21 إلى 27 أيار المقبل، بدلا من الموعد السابق 23 إلى 29 أيار المقبل.



وبحسب بيان الاتحاد، جاء قرار تقديم مواعيد المباريات، من أجل منح المزيد من الوقت للسفر والراحة للاعبين قبل خوض مباريات التصفيات الآسيوية للمنتخبات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي من المقرر أن تقام بنظام التجمع في الفترة من 31 أياروحتى 15 حزيران المقبل.



يشار إلى ان مباريات المجموعتين الثانية والثالثة تقام في عمان، حيث يستضيف السلط مباريات المجموعة الثانية التي تضم فرق الانصار اللبناني والمحرق البحريني وشباب بلاطة الفلسطيني، فيما يستضيف الفيصلي مباريات المجموعة الثالثة التي تضم فرق السيب العماني وتشرين السوري والفائز من مباراة الكويت الكويتي والامعري الفلسطيني.



