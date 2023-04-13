راكيتيتش يتوعد مانشستر يونايتد

الوكيل الإخباري - قال لاعب إشبيلية، الكرواتي إيفان راكيتيتش، إن الفريق يود "تقديم مباراة كبيرة" و"المنافسة بأفضل شكل ممكن" اليوم الخميس، على ملعب مانشستر يونايتد، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، وبالتالي لن يكون التركيز "في الوقت الحالي، فقط على "النجاة" للقاء الإياب على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.



وقبل تدريب الفريق على ملعب أولد ترافورد، قال لاعب الوسط الكرواتي في مؤتمر صحافي إن الفريق في "حالة جيدة ولديه حماس ورغبة كبيرة في تقديم مباراة كبيرة والاستمتاع معاً"، واعتبر أن "الوحدة والحماس الموجودين في الفريق" منذ تولي المدرب خوسيه لويس مينديليبار المهمة، "أقنعاه" بقدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية والعودة "سعداء" إلى إشبيلية.



وأشار إلى أن المدرب "حسن من طريقة منافسة وجاهزية" الفريق، مشيراً إلى أن المباراة أمام يونايتد "ستكون صعبة" لأنه "المرشح للفوز بالمسابقة، ولكن تاريخ إشبيلية في الدوري الأوروبي بالفوز بستة ألقاب، يعرفه الجميع".

اضافة اعلان



وأضاف: "نريد الاستمرار في التحسن، أفكار المدرب وجهازه الفني واضحة ويريديون نفس ما يريده اللاعبون وهي المنافسة بشكل جيد".

ملاعب