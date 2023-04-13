الخميس 13-04-2023
الوكيل الاخباري

الحنيفات: التمور الاردنية تستحوذ على 15 % من السوق العالمي

إتلاف نحو 36 ألف لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك منذ بداية رمضان

أكثر من 6 آلاف مشترك في امتحان الشامل للدورة الربيعية

الأمطار تعيد الحياة إلى سيل الزرقاء - فيديو وصور

التعليم العالي يوحد الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يمكن لطلبة مرحلة الدراسات العليا تسجيلها في جميع الجامعات

تونس تسجل 766 حالة اتجار بالبشر خلال العام الماضي

الحموي: الطلب على الخبز اعتيادي

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

مصادر: البت بقرار تأجيل أو عدم تأجيل أقساط القروض خلال الأسبوع القادم

اندلاع النيران في مقر لويس فيتون بباريس بعد اقتحامه من قبل عشرات المحتجين

الخميس، 13-04-2023 03:17 م

راكيتيتش يتوعد مانشستر يونايتد

4202313151432532831242


الوكيل الإخباري - قال لاعب إشبيلية، الكرواتي إيفان راكيتيتش، إن الفريق يود "تقديم مباراة كبيرة" و"المنافسة بأفضل شكل ممكن" اليوم الخميس، على ملعب مانشستر يونايتد، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، وبالتالي لن يكون التركيز "في الوقت الحالي، فقط على "النجاة" للقاء الإياب على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

وقبل تدريب الفريق على ملعب أولد ترافورد، قال لاعب الوسط الكرواتي في مؤتمر صحافي إن الفريق في "حالة جيدة ولديه حماس ورغبة كبيرة في تقديم مباراة كبيرة والاستمتاع معاً"، واعتبر أن "الوحدة والحماس الموجودين في الفريق" منذ تولي المدرب خوسيه لويس مينديليبار المهمة، "أقنعاه" بقدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية والعودة "سعداء" إلى إشبيلية.

وأشار إلى أن المدرب "حسن من طريقة منافسة وجاهزية" الفريق، مشيراً إلى أن المباراة أمام يونايتد "ستكون صعبة" لأنه "المرشح للفوز بالمسابقة، ولكن تاريخ إشبيلية في الدوري الأوروبي بالفوز بستة ألقاب، يعرفه الجميع".

اضافة اعلان


وأضاف: "نريد الاستمرار في التحسن، أفكار المدرب وجهازه الفني واضحة ويريديون نفس ما يريده اللاعبون وهي المنافسة بشكل جيد".

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202313153211843106411 (1)

يوفنتوس يتحدى سبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي

تعتععتعت

"الصائم" بنزيمة.. مكينة أهداف لا تتوقف في رمضان

420231313852719146327

ماني يضرب زميله بقسوة.. "لا تتحدث معي هكذا"

4202313123945693540999

كيبا يبرئ لامبارد من ضربة ريال مدريد الموجعة

4202313123651406268731

إبراهيم دياز يرفض الحديث عن عودته لريال مدريد

4202313123028845012074

الكشف عن سبب اتخاذ النصر السعودي قرار إقالة المدرب غارسيا