رسالة تحذير من إنريكي لنجوم باريس

الوكيل الإخباري - وجه لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، رسالة تحذير للاعبيه.



وقال إنريكي عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "يجب أن نتعامل مع مواجهة بريست بحذر شديد، لأكثر من اعتبار".



وأضاف: "لم نلعب أبدا في وقت الظهيرة، كما أن المنافس فريق قوي دفاعيا، ويعتمد كثيرا على الكرات العرضية".



وأشار المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان إلى أن التعامل مع طريقة لعب بريست، يبقى أمرا صعبا.



وزاد: "ولا ننسى أيضا أن مواجهة بريست هي الأولى لنا بعد الفوز بثلاثية أمام ميلان في دوري الأبطال، فالدوافع تكون مختلفة".



ويحل بي إس جي ضيفا على بريست، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.



ويحتل الفريق الباريسي المركز الثالث برصيد 18 نقطة، يلاحقه بريست 15 نقطة في المركز السادس.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة