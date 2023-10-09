حكيمي أخطر مدافع في أوروبا

الوكيل الإخباري - واصل أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، توهجه مع الفريق الفرنسي، منذ بداية الموسم الجاري.



وسجل حكيمي هدفا وصنع آخر لزميله راندال كولو مواني، ليساهم في فوز بي إس جي (3-1) في الجولة الثامنة من الدوري.



وذكرت شبكة "أوبتا" أن حكيمي ساهم في 5 أهداف في الدوري هذا الموسم، بواقع 4 أهداف إضافة إلى تمريرة حاسمة.



ولفتت إلى أنه بهذا المعدل، يتفوق النجم المغربي، على أي مدافع آخر بين أندية الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.



يذكر أن حكيمي انضم إلى سان جيرمان في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.

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