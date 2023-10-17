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الثلاثاء، 17-10-2023 12:18 م

رونالدو يقود البرتغال لاكتساح البوسنة بخماسية

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الوكيل الإخباري -  تابعت البرتغال انطلاقتها المثالية والعلامة الكاملة بتحقيقها للفوز الثامن تواليا عندما تغلبت على البوسنة 5-0، الاثنين في الجولة الثامنة للمجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024.

وسجل مهاجم النصر السعودي والهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الخامسة "من ركلة جزاء" و20، رافعا رصيده إلى تسعة أهداف في التصفيات ومعززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو.

ورفع رونالدو الذي سجل ثنائية أيضا الجمعة الماضي عندما فازت البرتغال على ضيفتها سلوفاكيا 3-2 وحجزت مبكرا بطاقتها إلى نهائيات كأس أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل، رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 127 في 203 مباريات دولية، وبات أول لاعب أوروبي يسجل تسعة أهداف دولية بعد سن الثامنة والثلاثين.

وتناوب برونو فرنانديش (25)، وجواو كانسيلو (32)، وجواو فيليكس (41)، على تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى.

وعززت البرتغال بطلة أروبا في 2016، والتي بلغت النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، موقعها في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا التي خطت خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها لوكسمبورغ مفاجأة التصفيات 1-0.

ووسعت سلوفاكيا الفارق إلى 5 نقاط بينها وبين لوكسمبورغ قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وتجمد رصيد لوكسمبورغ عند 11 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة أمام إيسلندا التي استغلت خسارة البوسنة وانتزعت منها المركز الرابع بفوزها الكبير على ليختنشتاين برباعية نظيفة.

أما البوسنة التي تجمد رصيدها عند تسع نقاط وتراجعت إلى المركز الخامس، فقد فقدت آمالها في التأهل المباشر لنهائيات "يورو 2024"، وتبقى حظوظها متوقفة على الملحق كونها تصدرت مجموعتها في المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية هذا العام.

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