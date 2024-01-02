ريال مدريد يهزم ثراء أندية البريميرليج

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأندية الأعلى قيمة في العالم خلال عام 2023 المنصرم.



ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، جاء ريال مدريد في صدارة أندية العالم بـ(5,490 مليار يورو)، ويليه مانشستر يونايتد بـ(5,427 مليار يورو).



وحل برشلونة في المركز الثالث بقائمة فوربس بـ4.984 مليار يورو، أي أكثر بنسبة 10% من الرقم الذي قدمته المجلة قبل عام واحد فقط.



واحتل نادي ليفربول المركز الرابع بـ(4,785 مليار يورو)، ويليه مانشستر سيتي (4,514 مليار يورو)، ثم بايرن ميونخ (4,396 مليار يورو).



وجاء باريس سان جيرمان سابعا بـ(3,808 مليار يورو)، ثم تشيلسي (2,804 مليار يورو)، وتوتنهام هوتسبير (2,533 مليار يورو)، ويليه آرسنال عاشرا بـ(2,044 مليار يورو).

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