سمر نصار : تسخير الإمكانيات كافة لبلوغ المنتخب الوطني كأس العالم

الوكيل الإخباري - قالت الأمينة العامة لاتحاد كرة القدم، سمر نصار، الخميس، إن المنتخب الوطني أمام فرصة لبلوغ كأس العالم المقبل، مؤكدة أنه هدف نتطلع إليه.



وأضافت خلال مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة، أنه سيتم تسخير الإمكانيات كافة لتحقيق هدف الوصول إلى كأس العالم.



"نتطلع اليوم لمرحلة جديدة وطموحات أكبر مع عموتة"، موضحة أن عقد المدرب يمتد لـ 3 سنوات.



و بشأن قيمة عقد المدرب عموتة، قالت نصار إن خصوصيات العقد وبنودا سرية تمنع من الإفصاح عن ذلك.



المدرب السابق



وبشأن عدم التجديد لحمد، أوضحت نصار أن توقيت تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني لم يكن مثاليا.



وأشارت إلى أن تعيين مدرب جديد في هذا الوقت يعد الفرصة الأخيرة قبل البطولة المهمة المقبلة وهي كأس آسيا 2023.



وكان الاتحاد قد أعلن عن التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة، لقيادة "النشامى" في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق أواخر العام الحالي، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.



وعموتة "يتمتع بسيرة تدريبية مميزة" على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق "العديد من الإنجازات اللافتة"، وأبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد المغربي، وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي، بحسب اتحاد كرة القدم.



وكذلك حقق عموتة العديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيراً الدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي، وفق الاتحاد الذي قال إن عموتة قاد المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس إفريقيا.

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