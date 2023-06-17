المنتخب الأولمبي يواجه نظيره الإيراني الأحد

الوكيل الإخباري - يواجه المنتخب الوطني تحت 23 عاما، نظيره الإيراني الأحد، في نصف نهائي بطولة الوطني إيرثلنك غرب آسيا لكرة القدم.



وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى نصف النهائي كأفضل فريق ثاني في دور المجموعات، علما بأن عدد مجموعات البطولة 3.



وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب مجموعته الأولى برصيد 4 نقاط، وحل العراق في المركز الثاني بنقطة وأخيراً الإمارات دون نقاط، بانتظار مباريات الجمعة التي ستشهد نهاية الدور الأول من البطولة لمعرفة الفرق المتأهلة.



وفاز المنتخب على نظيره الإماراتي 2-1، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء 14 حزيران على ملعب المدينة في بغداد، ضمن منافسات المجموعة الأولى، كما تعادل مع نظيره العراقي 2-2، في اللقاء الذي جمعهما الاثنين 12 حزيران على ملعب المدينة في بغداد.



وتأتي مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا، ضمن التحضيرات لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وتقام التصفيات في الأردن خلال الفترة من 4 حتى 12 أيلول المقبل، حيث حل المنتخب في المجموعة الخامسة إلى جانب سوريا وعُمان وبروناي.

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