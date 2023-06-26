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الإثنين، 26-06-2023 02:41 م

إعلان موعد كأس العالم للأندية

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الوكيل الإخباري -  اعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد إقامة كأس العالم للأندية 2023.

وقال الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، إن البطولة ستقام من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون أول المقبل في مدينة جدة.

وستكون النسخة المقبلة من مونديال الأندية هي الأخيرة بالنظام الحالي، المكون من 7 فرق، قبل أن تتوسع البطولة إلى 32 فريقًا بدءًا من نسخة عام 2025.

ورغم التخطيط الموسع لإقامة كأس العالم للأندية مرة واحدة كل 4 سنوات، بدءًا من عام 2025، إلا أن الفيفا أعلن في 13 فبراير/شباط 2023، أن نسخة هذا العام ستقام بالنظام القديم.

وسيشارك في نسخة هذا العام كل من: أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا) – اتحاد جدة (بطل الدوري السعودي) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) - ليون المكسيكي (بطل الكونكاكاف) - مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا) - الأهلي المصري (بطل دوري أبطال إفريقيا).

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

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