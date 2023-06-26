إعلان موعد كأس العالم للأندية

الوكيل الإخباري - اعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد إقامة كأس العالم للأندية 2023.



وقال الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، إن البطولة ستقام من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون أول المقبل في مدينة جدة.



وستكون النسخة المقبلة من مونديال الأندية هي الأخيرة بالنظام الحالي، المكون من 7 فرق، قبل أن تتوسع البطولة إلى 32 فريقًا بدءًا من نسخة عام 2025.



ورغم التخطيط الموسع لإقامة كأس العالم للأندية مرة واحدة كل 4 سنوات، بدءًا من عام 2025، إلا أن الفيفا أعلن في 13 فبراير/شباط 2023، أن نسخة هذا العام ستقام بالنظام القديم.



وسيشارك في نسخة هذا العام كل من: أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا) – اتحاد جدة (بطل الدوري السعودي) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) - ليون المكسيكي (بطل الكونكاكاف) - مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا) - الأهلي المصري (بطل دوري أبطال إفريقيا).



ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

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