الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

ندوة في الأردنية لإطلاق نتائج مشروع الإصلاح السياسي في الأردن

توزيع طرود لأسر عفيفة في الزرقاء

حملة للتبرع بالدم لمركز الحسين للسرطان الاثنين المقبل بغرفة تجارة الزرقاء

ورشة عمل في العقبة حول كتابة الخبر الصحفي

شاهد .. المنتخب الالماني يستفز العرب في قطر !

حقيقة حذف وحدة لطلبة التوجيهي

شخص يقتل زوجته في عمان

مستجدات المنخفض القبرصي الذي سيؤثر على الاردن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 23-11-2022 05:56 م

شاهد .. المنتخب الالماني يستفز العرب في قطر !

0


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - في خطوة اعتبرها البعض استفزازاً لمشاعر العرب ، كمّ لاعبو المنتخب الألماني أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بمونديال قطر 2022، الأربعاء، احتجاجا على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.

وتناقل ناشطون عرب الصورة عبر مواقع التواصل مشيرين انها كانت مستفزة لمشاعر العرب والمسلمين الذين يرفضون الترويج للمثليين في بلادهم .

وكانت النية لدى قادة سبعة منتخبات أوروبية ارتداء تلك الشارات في إطار حملة لرفض التمييز خلال البطولة في قطر، لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح "فيفا" بعقوبات تأديبية.

اضافة اعلان

 

الى ذلك فجر المنتخب الياباني ثاني مفاجآت المونديال بإلحاقه الهزيمة ببطل العالم (4 مرات) المنتخب الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقميت على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة كأس العالم 2022.

 


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120222315395788226067 (1)

منتخب السعودية يعلن عن قرار جديد بشأن لاعبه الشهراني المصاب

1120222315647200913075

موسيالا ومولر في تشكيلة ألمانيا أمام اليابان

11202223145851291933465 (1)

المغرب يكتفي بالتعادل أمام كرواتيا

637ddea74c59b76c7b65f7e6

لقطة مؤثرة لزوجة مدرب السعودية في مباراة الأرجنتين-فيديو

4435040-32BY369-highres

قصة ساعة رونالدو التي دمرت العلاقة مع مانشستر يونايتد - صورة

637df0a296bf4

المغرب يتعادل مع كرواتيا وينتزع نقطة ثمينة