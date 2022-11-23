شاهد .. المنتخب الالماني يستفز العرب في قطر !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - في خطوة اعتبرها البعض استفزازاً لمشاعر العرب ، كمّ لاعبو المنتخب الألماني أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بمونديال قطر 2022، الأربعاء، احتجاجا على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.



وتناقل ناشطون عرب الصورة عبر مواقع التواصل مشيرين انها كانت مستفزة لمشاعر العرب والمسلمين الذين يرفضون الترويج للمثليين في بلادهم .



وكانت النية لدى قادة سبعة منتخبات أوروبية ارتداء تلك الشارات في إطار حملة لرفض التمييز خلال البطولة في قطر، لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح "فيفا" بعقوبات تأديبية.

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الى ذلك فجر المنتخب الياباني ثاني مفاجآت المونديال بإلحاقه الهزيمة ببطل العالم (4 مرات) المنتخب الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقميت على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة كأس العالم 2022.



