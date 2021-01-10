ضربة قاضية لـ برشلونة.. خليفة ميسي في طريقه إلى ريال مدريد

الوكيل الإخباري _ مازالت الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها نادي برشلونة منذ الموسم الماضي، تُمثل عائق كبير أمام طموحات المدرب الهولندي رونالد كومان في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





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وكان المدرب الهولندي قد طلب من جوزيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الايطالي من أجل خلافة مواطنة ليونيل ميسي في الكامب نو، بعد أن قرر الاخير مغادرة النادي .





ووقفت الأزمة الاقتصادية الصعبة أمام طموحات المدرب الهولندي في التعاقد مع النجم الأرجنتيني، أو حتي التعاقد مع بديل له .



وذكر موقع ” البرنابيو ” أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد اقنع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الموسم المقبل.

وجاءت رغبة ريال مدريد في استقطاب صانع ألعاب السيدة العجوز إلي سانتياغو برنابيو، بسبب تفكير زيدان في رحيل الويلزي غاريث بيل الفترة المقبلة بعد الأداء السيئ الذي ظهر به خلال السنوات الماضية.



وتقدر قيمة ديبالا وفقاً لموقع ” ترانسفير ماركت ” بحوالي 80 مليون يورو، وهو مبلغ يصعب على خزانه برشلونة إنفاقه في الوقت الحالي .



جدير بالذكر أن تعاقد باولو ديبالا رفقة يوفنتوس الايطالي سينتهي في صيف عام 2022، وهناك مؤشرات كبيرة تأكد اقتراب رحيله عن البيانكونيري الموسم المقبل.





المصدر : ملاعب



