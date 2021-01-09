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السبت، 09-01-2021 02:26 م

ميسي يكشف عن وجهته المقبلة في مكالمة مع نيمار

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الوكيل الإخباري _ ذكر الموقع الإعلامي البريطاني "سبورت مول" إن قائد ونجم فريق برشلونة ليونيل ميسي كشف عن وجهته المقبلة بعيدا عن فريقه الحالي، من خلال مكالمة هاتفية أجراها مع زميله السابق، ونجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار.

وقال الموقع أنه وفقا لما كشف عنه الصحافي البرازيلي المتخصص في أخبار الكرة تياغو أسمار، فإن ميسي أكد لنيمار أنه سيغادر برشلونة وسيلتحق به في باريس سان جرمان الصيف المقبل. وأكد أسمار إنه اطلع على ما جرى بين اللاعبين من خلال "الواتس أب"، وأنه تأكد من أن ميسي بات مقتنعا بمشروع سان جرمان الذي يقوده مواطنه المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

ويدعم هذا الأمر ما قاله المرشح لرئاسة برشلونة أغوستي بينيدتو لقناة "إي إس بي إن"، حيث أكد أنه متشائم للغاية بخصوص مستقبل ميسي مع برشلونة. وقال إنه بحسب ما بات مطلعا عليه فإن ميسي قد يغادر حتى في منتصف الموسم، أي في الانتقالات الشتوية الحالية. وكشف عن أن الجميع في برشلونة يعرف أن مستقبل ميسي سوف لن يكون في كاتالونيا في الفترة المقبلة.


يذكر أن ميسي ينتهي عقده مع فريقه الحالي في الصيف المقبل، وكان راغبا بشدة في المغادرة الصيف الماضي، لكن الشرط الجزائي البالغ 750 مليون يورو أرغمه على الاستمرار ضد إرادته. في جانب آخر، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية قبل أيام عن أن قائد فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس تلقى اتصالا من إدارة باريس سان جرمان لجلبه إلى النادي، وكشف عن أن سان جرمان سيأتي بميسي أيضا.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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