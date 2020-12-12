باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار.. يحطم أحلام برشلونة

الوكيل الإخباري _ حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر بيع النجم البرازيلي نيمار خلال الصيف القادم وهو الرقم الذي ربما يحطم كل آمال برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب.







وسيتعين على من يريد الحصول على توقيع نيمار الصيف المقبل دفع مبلغ 100 مليون يورو، حسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، رغم تبقي عام واحد في عقده مع الفريق الباريسي.







وكان نيمار قد ارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة خلال العامين الماضيين، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان تشعر بالثقة تجاه بقاء اللاعب في صفوف الفريق الفرنسي.



ومن المتوقع أن يقف المبلغ المطلوب من باريس سان جيرمان لبيع نيمار في خروج النادي الكتالوني من سباق التوقيع مع النجم البرازيلي في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه البلوجرانا.



وعبر نيمار بنفسه عن سعادته في باريس سان جيرمان في تصريحات سابقة مؤكدًا أن فكرة الرحيل عن النادي لم تطرأ في ذهنه نهائيًا، موضحًا: “أنا سعيد في النادي ومع زملائي، وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.







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المصدر : ملاعب



