السبت 12-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار حكومي هام بشأن أمر الدفاع 21

توضيح حكومي حول عودة التعليم في المدارس

البدور :تخفيف الحظر وفتح القطاعات اصبح ممكناً

مدير مركز الحسين للسرطان ينشر صورة صادمة لشخص تعافى من كورونا

دعوة الى عودة المدارس والجامعات بالاردن

مطالبة بتأجيل الاقساط المستحقة على القروض

إجراء حكومي جديد للتخفيف على الأردنيين

مقاطع فيديو مثيرة للجدل تنتشر بسرعة البرق في الأردن

التربية تنشر البروتوكول الصحي للامتحان التكميلي

وفيات السبت 12/12/2020

السبت، 12-12-2020 03:47 م

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار.. يحطم أحلام برشلونة

1006062020_5_20_15_51


الوكيل الإخباري _ حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر بيع النجم البرازيلي نيمار خلال الصيف القادم وهو الرقم الذي ربما يحطم كل آمال برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب.



وسيتعين على من يريد الحصول على توقيع نيمار الصيف المقبل دفع مبلغ 100 مليون يورو، حسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، رغم تبقي عام واحد في عقده مع الفريق الباريسي.



وكان نيمار قد ارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة خلال العامين الماضيين، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان تشعر بالثقة تجاه بقاء اللاعب في صفوف الفريق الفرنسي.

ومن المتوقع أن يقف المبلغ المطلوب من باريس سان جيرمان لبيع نيمار في خروج النادي الكتالوني من سباق التوقيع مع النجم البرازيلي في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه البلوجرانا.

وعبر نيمار بنفسه عن سعادته في باريس سان جيرمان في تصريحات سابقة مؤكدًا أن فكرة الرحيل عن النادي لم تطرأ في ذهنه نهائيًا، موضحًا: “أنا سعيد في النادي ومع زملائي، وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.


اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ميسي11-1

نجم البرازيل ينقذ ميسي من لقب العار

Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تنزيل

النصر يعلن الاستغناء عن جونز ومايكون وأمرابط

Eo01dyTXMAQL_SL

مدرب الهلال يهين نجم برشلونة ويطرده

ohcfNn8uaau7cn5FMkmtIpWYcndT2PWfs4Qs0EWZ

زيدان يقرر الرحيل عن ريال مدريد! .. بالرغم من التأهل

Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
Eo01dyTXMAQL_SL

مدرب الهلال يهين نجم برشلونة ويطرده

373162-رونالدو-وميسي-قبل-انطلاق-اللقاء

رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي

219747

تشكيلة برشلونة ويوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم المرتقبة

72826-1449855743

مبابي يخون ريال مدريد من أجل أموال باريس سان جيرمان

3538209-Lionel-Messi

ميسي يفقد بريقه في برشلونة.. رقم سلبي جديد

carles-tusquets-1200x675

رئيس برشلونة المؤقت يتراجع في تصريحاته عن بيع ميسي