غريزمان يهدي أتلتيكو فوزا قاتلا على سوسييداد

الوكيل الإخباري - أهدى الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا على حساب ريال سوسييداد (2-1) من ركلة جزاء الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأنهى أتلتيكو الشوط الأول متقدما بهدف البرازيلي صامويل لينو بعد تمريرة طويلة من كوكي (22)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 73 حين تمكن القائد ميكل أويارسابال من إدراك التعادل لسوسييداد بتسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة من كارلوس فرنانديس.



ولكن كارلوس فرنانديس نفسه أهدى أتلتيكو الفوز التاسع على سوسييداد في آخر 11 مواجهة بينهما (من دون خسارة في هذه السلسلة لنادي العاصمة)، بعد تسببه بركلة جزاء نتيجة لمسه الكرة في المنطقة المحرمة، فانبرى لها غريزمان بنجاح (89)، ليلحق بالنادي (سوسييداد) الذي أطلقه إلى النجومية وتدرج في فرقه العمرية هزيمته الثانية هذا الموسم.



وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع على بعد خمس نقاط من المتصدر جاره وغريمه ريال مدريد.

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في المقابل، تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 15 نقطة وبقي في المركز السادس.

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