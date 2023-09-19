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الثلاثاء، 19-09-2023 03:07 م

الركراكي يستقطب نجم مدريد إلى أسود الأطلس

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة كالتشيو نيوز الإيطالية أن المدرب وليد الركراكي يعمل بكل قوة على استقطاب اللاعب إبراهيم دياز للعب باسم منتخب المغرب.

قالت الصحيفة إن المدرب المغربي كان حاضراً في ملعب سانتياغو برنابيو، الأحد، خلال مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد.

وأضافت: "الركراكي يرغب في إقناع إبراهيم دياز، العائد إلى ريال مدريد عقب لعبه الموسم الماضي معاراً إلى ميلان الإيطالي، بتمثيل رابع العالم خاصة وأن اللاعب من أصول مغربية".

وواصلت: "مدرب "أسود الأطلس" متمسك بضم دياز لقائمة المغرب المشاركة في النسخة المقبلة لكأس أمم أفريقيا، بينما يضع دياز تمثيل منتخب إسبانيا بين أولوياته، لكن الضغط أصبح أكبر من جانب المغرب ما قد يغير قراره".

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