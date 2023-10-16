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الإثنين، 16-10-2023 04:30 م

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والجزائر الودية

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الوكيل الإخباري -  لا حديث لعشاق كرة القدم العربية سوى عن الديربي المرتقب بين منتخب مصر ونظيره الجزائري، والذي يقام الساعة السابعة من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد.

آخر مباراة جمعت المنتخبين بقوامهما الأساسي تعود إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2010، وقبلها كانت الأحداث الشهيرة في تصفيات كأس العالم 2010 أيضًا.

وبعد سنوات طويلة، جمعت مباراة واحدة المنتخبين في كأس العرب 2021، وانتهت بالتعادل 1-1 بين الطرفين.

وتستعد مصر والجزائر لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبعدها بشهرين تنطلق رحلتهما في كأس أمم أفريقيا 2023.

مباراة المنتخبين وإن كانت ودية، ولكنها ستكون مهمة للوقوف على مستوى الفريقين عند مواجهة أحد كبار القارة، لا سيما أن الفريقين بكامل نجومهما في هذا اللقاء الودي.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية؟
يمكن متابعة مباراة مصر والجزائر عبر قناتين عربيتين والنبأ السعيد أن كليهما متاح بصورة مجانية عبر مختلف الأقمار الصناعية.

الديربي العربي سيكون منقولًا عبر قناة AD Sports HD 1، وكذلك قناة OnTime Sports HD 1.

من معلق مباراة مصر والجزائر الودية؟
عبر قناة أبوظبي الرياضية، سيتولى المعلق عامر عبدالله مهمة التعليق على مجريات مباراة مصر والجزائر.

أما عبر قناة أون تايم سبورتس، فمن خلال القناة الصوتية الأولى، سيكون هناك صوت محمد الكواليني، أما القناة الصوتية الثانية فعليها يأتي المعلق مؤمن حسن.

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