كأس العالم يقترب ،، جوهرة غانا تكتسب الثقة رفقة مورينيو

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشايترقب العالم كأس العالم "قطر 2022 "، والذي سيحمل إثارة كبيرة لعشاق اللعبة الشعبية الأولى في العالم، والأمر ذاته سينطبق على اللاعبين، وخصوصا الوجوه الشابة التي تنتظر ظهورها الأول بالبطولة .ومن بين المنتخبات التي كانت بعيدة عن حلم السطوع في المونديال، إلا أنها تمكنت من خطف البطاقة الثمينة، كان منتخب غانا الذي جاء من بعيد وأقصى نيجيريا المدججة بالنجوم والمرشحة الإفريقية الأولى للوصول لمونديال قطر، حيث يترقب عشاق روما ظهور موهبتهم الغانية الشابة فيليكس أفينا جيان .ولم يحتج اللاعب الشاب إلا عاما ونصف ليثبت نفسه موهبته الحقيقية في روما الإيطالي، في ظل قوته البدنية ومهاراته العالية التي تعد بمهاجم إفريقي من الطراز الرفيغ، يعيد للقارة ذكريات الأساطير أمثال ديديه دروغبا، إيمانويل أديبايور وصامويل إيتو، وبالطبع أفضل هداف أفريقي في تاريخ كأس العالم والذي يشارك نفس الأسم والجنسية أسامواه جيان.ويعد جيان ثالث أصغر لاعب أجنبي يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، عندما أحرز هدفين بعمر 18 عاماً و306 يوم، وذلك بعد أن نزل بديلا أمام جنوى، وفي مشهد سيبقى بذاكرة عشاق كرة القدم طويلا انطلق أفينا جيان إلى خط التماس لتذكير البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو بأنه وعده بحذاء رياضي فاخر إذا سجل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.في اليوم التالي، قدم المدرب البرتغالي للاعب الشاب زوجاً من أحذية بالينسياغا الرياضية بقيمة 800 يورو، فهل سيحصل على جوائز أخرى بعد أن يسجل في مرمى البرتغال، كوريا الجنوبية والأورغواي، وخصوصا الأخيرة التي يجمعها بغانا ثأر تاريخي من كأس العالم 2010، عندما تصدى سواريز للكرة بيده، قبل أن يهدر جيان ركلة جزاء ليحرم غانا من الوصول لنصف نهائي المونديال .