ليفربول يغري محمد صلاح بزيادة الراتب لقطع الطريق على الريال وبرشلونة

الوكيل الإخباري _ يدرس نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الأيام المقبلة، رفع القيمة المادية لعقد لاعبه المصري محمد صلاح، من أجل استمراره في صفوف الفريق، وقطع الطريق على ثنائي الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة، اللذبن يسعيان للتعاقد مع الجناح المصري، خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز صفوفهما، لاسيما في ظل تألق الفرعون رفقة الريدز بالمواسم الماضية، وتواجده بشكل دائم في قائمة أفضل لاعبي العالم، ومنافسته المستمرة للثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، على الجوائز الفردية.









وأوضحت صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، طلب توضيح الأمور حول مصير محمد صلاح، من البقاء في الفريق، ومعرفة موقف اللاعب بشأن رحيله لريال مدريد أو برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضافت الصحيفة البريطانية، أن يورجن كلوب، سيكون له جلسة مع محمد صلاح، خلال أيام، من أجل الوقوف على حقيقة رغبته في الرحيل عن ليفربول أو الاستمرار مع الفريق، مبينة أن المدرب الألماني يبحث في الوقت الحالي، آلية بقاء صلاح داخل صفوف الريدز.



وتابعت الصحيفة في تقريرها بأن هناك احتمالية كبيرة لأن يقدم ليفربول عرضا جديدا لمحمد صلاح، سواء برفع القيمة المادية كأجر أسبوعي أو سنوي، من أجل استمراره مع الريدز وإثنائه عن التوقيع للفريق الملكي أو الفريق الكتالوني.





وترددت خلال الفترة الماضية، أنباء تفيد برغبة محمد صلاح في الرحيل عن ليفربول، خاصة بعد حديثه مع صحيفة «آس» الإسباني، حول غضبه لعدم ارتدائه شارة القيادة خلال مباراة ليفربول وميتلاند الدنماركي، في دوري أبطال أوروبا في ظل غياب اللاعبين القدامى.



ويرغب فريقا ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع محمد صلاح، نظرا للمستوى العالي الذي يقدمه حاليا، خاصة أنه يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، في الوقت الحالي، بـ13 هدفا.



في سياق آخر، قرر مسؤولو الريدز، عدم التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة في الناحية الدفاعية، حيث أوضحت الصحيفة أن ثنائي ليفربول الشاب ريس ويليامز ونات فيليبس، قادر على تعويض الغيابات في الخط الخلفي للفريق.



جدير بالذكر، أن ليفربول يعاني من غياب الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جو جوميز، لفترة طويلة، وقد لا يلعب الثنائي مع الفريق هذا الموسم مرة أخرى، كما أن الكاميروني جويل ماتيب، تعرض لإصابة جديدة، وسيغيب عن الفريق لفترة لم تحدد بعد.

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المصدر : ملاعب







