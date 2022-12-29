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الخميس، 29-12-2022 02:52 م

مبابي يعيد رقصة البطريق مع أشرف حكيمي وراموس (فيديو)

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الوكيل الإخباري -  أعاد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رقصة البطريق التي يحتفل بها سيرجيو راموس حينما سجل هدفًا حاسمًا منح به ناديه الفوز على ستراسبورغ في الدوري الفرنسي أمس الأربعاء.

 واشتهر سيرجيو راموس برقصة البطريق التي يحتفل بها عادة بعد أهدافه، لكن زميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي احتفل بها في كأس العالم قطر 2022 حينما سجل ركلة الترجيح الحاسمة في شباك منتخب إسبانيا.

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وظهر الثلاثي مبابي وحكيمي وراموس يحتفلون بذات الطريقة احتفالًا بالهدف الحاسم في شباك ستراسبورغ بعد مباراة صعبة للغاية شهدت طرد زميلهم نيمار جونيور بعد حصوله على إنذارين.

 وتردد ان حكيمي أهدى احتفاله برقصة البطريق في كأس العالم إلى زميله سيرجيو راموس المستبعد وقتها من قائمة المنتخب الإسباني.

 

وسجل مبابي في اللحظات الأخيرة ليقود باريس سان جيرمان لانتصار صعب على حساب ضيفه ستراسبورغ 2-1 في الدوري الفرنسي أمس الأربعاء في آخر مباريات الفريقين في عام 2022.


 وافتتح ماركينيوس التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة الـ 14 بعد انطلاقه بعيدًا عن رقيبه، لكن البرازيلي ماركينيوس هو من منح ستراسبورغ التعادل بعد أن حول تمريرة عرضية من أدريان توماسون بالخطأ نحو شباكه في الدقيقة الـ 51.


 وطرد نيمار في الدقيقة الـ 62 من المباراة التي أقيمت على استاد بارك دي برينس عقب حصوله على إنذارين في غضون دقيقتين. وجاء الإنذار الأول بسبب ارتكابه خطأ ثم حصل على الثاني بسبب ادعاء السقوط بعد ذلك بدقيقة واحدة.


لكن مبابي (24 عامًا)، الذي تبددت أحلامه قبل 10 أيام في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية عقب خسارته مع فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في نهائي نسخة قطر، استطاع اقتناص هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تعرضه للجذب داخل المنطقة.

 

 

 

ملاعب 

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