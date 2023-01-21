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السبت، 21-01-2023 02:18 م

مفاجأة كبرى.. الروسي مدفيديف يودع أستراليا

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الوكيل الإخباري - خرج الروسي دانييل مدفيديف من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى المقامة على الملاعب الصلبة، والبالغ مجموع جوائزها نحو 52 مليون دولار.

وحقق الأمريكي سيباستيان كوردا المصنف الـ31 عالميا، مفاجأة كبيرة بإطاحته بمنافسه مدفيديف، بفوزه عليه بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(6-3) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما الجمعة، واستغرقت ساعتين و59 دقيقة.

وضرب سيباستيان كوردا (22 عاما) موعدا في الدور الرابع مع البولندي هوبرت هوركاتش الذي تغلب بدوره على الكندي دينيس شابوفالوف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بنتيجة: (7-6) و(6-2) و(1-6) و(4-6) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

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