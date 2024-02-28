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الأربعاء، 28-02-2024 03:02 م

ممثلو الليغا يجتمعون مع الأندية الرياضية في بلدية السرحان

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الوكيل الإخباري - عقدت بلدية السرحان الثلاثاء، اجتماعا لممثلي الدوري الإسباني "الليغا" مع الأندية الرياضية ومراكز الشباب في قضاء السرحان، وذلك ضمن مشروع قدرة 2.

وأكد متصرف لواء البادية الشمالية الغربية الدكتور سعود الحربي، خلال رعايته الاجتماع، أن هذا الاجتماع مع ممثلي أحدى الدوريات الخمسة الكبرى في العالم من شأنه أن ينعكس على تطوير كرة القدم وإيلاء المواهب الرياضية العناية اللازمة وتنميتها بما ينعكس إيجابا على كرة القدم الأردنية مستقبلا.

وأثنى على جهود البلدية المستمرة في خدمة المجتمع المحلي في القطاعات لا سيما الرياضة من خلال استحداث ملاعب خماسية لكرة القدم في مناطقها، معربا عن تقديره لممثلي الدوري الإسباني ومدرب كرة القدم من "الليغا" خافييى غارسيا، وغون زالو مونيوث سايكلوجي من "الفونديشن الليغا" لحضورهم لتقديم الدعم إداريا وفنيا للملاعب والمدربين.

وأعرب رئيس البلدية علي السرحان عن تقدير البلدية لمشروع قدرة 2 لمساهمته في تطوير الرياضة في مناطق السرحان كافة، ما ينعكس إيجابا على تنمية المواهب الكروية وتطويرها وصقلها لتصبح مستقبلا خامات رياضية تخدم الرياضة الأردنية.

وأشار إلى أهمية دعم القطاع الرياضي لا سيما كرة القدم باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وإتاحة التسهيلات كافة من ملاعب وخبرات رياضية لصقل مهارتها لافتا إلى أن وفد "الليغا" من شأنه أن يترك بصمته على تطوير كرة القدم وإبراز المواهب الشبابية وتنميتها.

وناقش الاجتماع الاحتياجات والمقترحات لتطوير وتحسين جودة العمل وتحديد مستوى الدورات التدريبية المقبلة.

وحضر الاجتماع مدير قضاء السرحان نايل أبداح، ورؤساء الأندية الرياضية والجمعيات المعنية ومراكز الشباب والشابات ومنسقا مشروع الليغا الاجتماعي ومشروع الاتحاد الآسيوي لتطوير كرة القدم في مخيم الزعتري، وعد شوامرة وجودت الملحم.  

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ملاعب 

 

 




 

 


 

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