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الثلاثاء، 17-10-2023 12:20 م

منتخب مصر بعشرة لاعبين يتعادل مع الجزائر

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الوكيل الإخباري - تعادل المنتخب المصري "المنقوص" مع نظيره الجزائري بهدف لمثله في مباراة ودية جمعت بينهما الاثنين، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وتقدم المنتخب المصري في الدقيقة 61، بعد كرة عرضية أرسلها محمود تريزيغيه إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها علي جبر برأسه ليهيئها على طبق من ذهب لزميله حمدي فتحي الذي أكملها بلمسة واحدة داخل الشباك الجزائرية.

وأدرك منتخب الجزائر، التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدف سجله البديل إسلام سليماني بضربة رأس رائعة.

وأكمل المنتخب المصري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27، بعد طرد مدافعه محمد هاني لتدخله المتهور على لاعب منتخب الجزائر أحمد توبة.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض تصفيات مونديال 2026 وبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

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