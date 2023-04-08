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السبت، 08-04-2023 03:05 م

مواجهة قوية بين يوفنتوس ولاتسيو بالدوري الإيطالي

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الوكيل الإخباري - يخوض فريق يوفنتوس الإيطالي مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على لاتسيو، في المواجهة المرتقبة المقرر إقامتها فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فريق لاتسيو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 55 نقطة.

وحقق فريق يوفنتوس مؤخرا فوزا صعبا على هيلاس فيرونا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإيطالي.

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