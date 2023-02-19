مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - يسعى برشلونة الى التأكيد على صدارته في الدوري قبل مواجهة مانشستر يونايتد الأوروبية ، فيما يسعى مانشستر يونايتد الى تضييق الخناق على فرق الصدارة في الدوري الإنجليزي .
تاليا اليكم ابرز مباريات اليوم الاحد بتوقيت الأردن :
** دوري أبطال آسيا
لدحيل - قطر -- : -- الريان – 6:00
الشباب - السعودية -- : -- ناساف كارشي - أوزبكستان – 9:00
** كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيوتشر - مصر -- : -- بيراميدز – 7:00
الأخضر - ليبيا -- : -- إتحاد الجزائر - الجزائر – 7:00
** الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد -- : -- ليستر سيتي 5:00
توتنهام هوتسبير -- : -- وست هام يونايتد 7:30
** الدوري الإسباني الدرجة الأولى
رايو فاليكانو -- : -- إشبيلية 6:15
أتلتيكو مدريد -- : -- أتلتيك بيلباو 8:30
برشلونة -- : -- قاديش 11:00
** الدوري الإيطالي
سبيزيا -- : -- يوفنتوس 8:00
روما -- : -- هيلاس فيرونا 10:45
** الدوري الألماني الدرجة الأولى
يونيون برلين -- : -- شالكه 5:30
بوروسيا دورتموند -- : -- هيرتا برلين 7:30
باير ليفركوزن -- : -- ماينز 05 9:30
** الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
باريس سان جيرمان -- : -- ليل 3:00
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