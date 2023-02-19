الأحد 19-02-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 19-02-2023 03:13 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - يسعى برشلونة الى التأكيد على صدارته في الدوري قبل مواجهة مانشستر يونايتد الأوروبية ، فيما يسعى مانشستر يونايتد الى تضييق الخناق على فرق الصدارة في الدوري الإنجليزي .

تاليا اليكم ابرز مباريات اليوم الاحد بتوقيت الأردن :

**  دوري أبطال آسيا

لدحيل - قطر -- : -- الريان – 6:00

  الشباب - السعودية -- : -- ناساف كارشي - أوزبكستان – 9:00

** كأس الكونفيدرالية الأفريقية

فيوتشر - مصر -- : -- بيراميدز – 7:00

الأخضر - ليبيا -- : -- إتحاد الجزائر - الجزائر – 7:00 

** الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز

 مانشستر يونايتد -- : -- ليستر سيتي  5:00

 توتنهام هوتسبير -- : -- وست هام يونايتد  7:30

** الدوري الإسباني الدرجة الأولى

 رايو فاليكانو -- : -- إشبيلية  6:15

 أتلتيكو مدريد -- : -- أتلتيك بيلباو 8:30

 برشلونة -- : -- قاديش 11:00

** الدوري الإيطالي

 سبيزيا -- : -- يوفنتوس  8:00

 روما -- : -- هيلاس فيرونا  10:45

** الدوري الألماني الدرجة الأولى

 يونيون برلين -- : -- شالكه 5:30

 بوروسيا دورتموند -- : -- هيرتا برلين 7:30

 باير ليفركوزن -- : -- ماينز 05  9:30


** الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

 باريس سان جيرمان -- : -- ليل  3:00

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