مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - يسعى برشلونة الى التأكيد على صدارته في الدوري قبل مواجهة مانشستر يونايتد الأوروبية ، فيما يسعى مانشستر يونايتد الى تضييق الخناق على فرق الصدارة في الدوري الإنجليزي .



تاليا اليكم ابرز مباريات اليوم الاحد بتوقيت الأردن :



** دوري أبطال آسيا



لدحيل - قطر -- : -- الريان – 6:00



الشباب - السعودية -- : -- ناساف كارشي - أوزبكستان – 9:00



** كأس الكونفيدرالية الأفريقية



فيوتشر - مصر -- : -- بيراميدز – 7:00



الأخضر - ليبيا -- : -- إتحاد الجزائر - الجزائر – 7:00



** الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز



مانشستر يونايتد -- : -- ليستر سيتي 5:00



توتنهام هوتسبير -- : -- وست هام يونايتد 7:30



** الدوري الإسباني الدرجة الأولى



رايو فاليكانو -- : -- إشبيلية 6:15



أتلتيكو مدريد -- : -- أتلتيك بيلباو 8:30



برشلونة -- : -- قاديش 11:00



** الدوري الإيطالي



سبيزيا -- : -- يوفنتوس 8:00



روما -- : -- هيلاس فيرونا 10:45



** الدوري الألماني الدرجة الأولى



يونيون برلين -- : -- شالكه 5:30



بوروسيا دورتموند -- : -- هيرتا برلين 7:30



باير ليفركوزن -- : -- ماينز 05 9:30





** الدوري الفرنسي الدرجة الأولى



باريس سان جيرمان -- : -- ليل 3:00

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