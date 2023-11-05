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الأحد، 05-11-2023 02:57 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -تقام في ملاعب العالم اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في نهائي الدوري الأفريقي، فضلا عن لوتون تاون ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة نهائي الدوري الأفريقي والقناة الناقلة
الوداد المغربي X صن داونز - الساعة 9 مساءً على قناة ON TIME SPORT 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتينجهام فورست X أستون فيلا – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1  

لوتون تاون  X ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X ألميريا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا X غرناطة – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

فياريال X أتلتيك بيلباو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3     

ريال مدريد X رايو فاليكانو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X مونزا – الساعة 2:30 على قناةAD Sports Premium 1 

كالياري X جنوى – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1               

روما X ليتشي – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1     

فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1       
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فولفسبورج  X فيردر بريمن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6                            

هايدنهايم X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6           
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليون  X ميتز – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4              

تولوز X لوهافر – الساعة 5 عصرا

ستراسبورج X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا             

نانت  X ستاد ريمس – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 4   

موناكو X ستاد بريست – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نيس  X رين – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4          

          
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
التعاون X ضمك – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1         

الحزم X الوحدة – الساعة 6 مساء على قناة SSC 2    

الأهلي X الرياض – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

 

مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 1:30 ظهرا

قونيا سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 4 عصرا          

إسطنبول باشاك شهير X أنقرة جوجو – الساعة 4 عصرا                

أنطاليا سبور X بشكتاش – الساعة 7 مساء    

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الإسماعيلي X طلائع الجيش – الساعة 5 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1

مودرن فيوتشر X إنبي – الساعة 5 عصرا على قناة ON TIME SPORT 2

المصري البورسعيدي X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة ON TIME SPORT 2

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