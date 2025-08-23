السبت 2025-08-23 12:30 م
 

الأردن يشارك في منتدى الطاقة الشمسية في بغداد

السبت، 23-08-2025 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   شارك وفد صناعي أردني الأسبوع الماضي، في منتدى الأعمال العراقي الأردني الذي عقد في بغداد تحت شعار "الطاقة الشمسية.. شراكة إقليمية نحو مستقبل مستدام".اضافة اعلان


وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير في بيان اليوم السبت، إن المنتدى شكل منصة مهمة لبحث إقامة شراكات تجارية وصناعات تكاملية بين الجانبين، حيث عقد الوفد الأردني على هامش أعمال المنتدى سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء والمؤسسات العراقية المعنية بالتبادل التجاري.

وبحث الوفد مع وزير الصناعة والمعادن العراقي المهندس خالد بتال النجم، ملفات تتعلق بتعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي وفي مقدمتها قانون حماية المنتجات العراقية والتعرفة الجمركية، إضافة إلى مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين البلدين.

واتفق الوفد مع النجم على عقد اجتماع مشترك لتنسيق الجهود ومعالجة القضايا المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية بما يخدم مصلحة الطرفين، خاصة ما يتعلق بالرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأردنية.

وبحث الوفد كذلك مع وزير التجارة العراقي الدكتور أثير الغريري، سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإزالة المعوقات أمام انسياب السلع، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة.

وأوضح الجغبير أن الصادرات الأردنية إلى العراق التي تبلغ نحو مليار دولار سنويا مرشحة للارتفاع في ظل التنسيق المستمر بين الحكومة الأردنية والقطاع الصناعي، متوقعا أن تسهم الاجتماعات المشتركة المقبلة في تذليل العقبات الإدارية واللوجستية، وصولا إلى الإسراع في إنجاز مشروع المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين.
 
 
الأردن يشارك في منتدى الطاقة الشمسية في بغداد

