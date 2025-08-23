رئاسة الوزراء: 242 إجراءً تطويرياً في 93 موقعاً بجولات رئيس الوزراء

11:31 ص

الوكيل الإخباري- أظهر التقرير الدوري لسير العمل في المواقع التي تفقدها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضمن جولاته الميدانية، أن هذه الجولات شملت 93 موقعاً في جميع محافظات المملكة خلال الفترة ما بين 25 أيلول 2024 وحتى 10 آب 2025.





وبيّن التقرير الذي نشرته رئاسة الوزراء اليوم السبت، أن هذه المواقع تطلبت 242 إجراءً تنموياً وتحسينياً شملت قطاعات: الصحة، والرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، والشباب، والتعليم، والتدريب، والإنتاج، والسياحة.



وأوضح التقرير أن 155 إجراءً تم إنجازه، فيما يجري العمل على استكمال 87 إجراءً آخر.



وشملت التدخلات:



إعادة تأهيل مرافق مدينة الحسين للشباب التي يرتادها نحو مليوني شخص سنوياً.

إنارة قلعة القطرانة والقصور الصحراوية لتعزيز قيمتها السياحية.

تسريع إنجاز مركز الصحة الرقمية الأردني في السلط.

افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى الأميرة إيمان الحكومي في معدي خلال سبعة شهور فقط بعد تأخير دام 4 سنوات.

إنجاز جميع التدخلات في 4 مواقع للتدريب المهني يستفيد منها أكثر من ألف شاب وشابة.

تحسين الخدمات الصحية في 12 مركزاً صحياً و 9 مستشفيات تخدم أكثر من 5 ملايين مواطن سنوياً.

صيانة شاملة لـ19 مدرسة يستفيد منها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة.

إعادة تأهيل شاطئ عمّان السياحي بعد توقف دام 4 سنوات، واستقطابه نحو 20 ألف زائر خلال شهرين.

إطلاق منصة رقمية تحت اسم "خيرات الدار" لتسويق المنتجات المنزلية والحرفية، بناءً على فكرة طرحتها شابة في جرش.



وأشار التقرير إلى أن رئاسة الوزراء ستواصل نشر تقارير دورية حول سير العمل في هذه المواقع لضمان استدامة الإنجاز ومتابعة أثره على المواطنين.