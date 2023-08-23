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الأربعاء، 23-08-2023 03:03 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 23-8-2023 على عدد من المباريات في مختلف المسابقات، مباراة جالاتا سراي ومولده النرويجي في مباراة ذهاب تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولقاء أستون فيلا و هيبرنيان الأسكتلندي في مباراة ذهاب تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 
ماكابي حيفا X يونج بويز – 10 مساء

مولده النرويجي X جالاتا سراي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium       

سبورتينج براجا X باناثينايكوس  - 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium      

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
 
سبارتاك ترنافا X دنيبرو – 7.30 مساء

هيبرنيان X أستون فيلا – 7.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي والقنوات الناقلة
 
الأولمبي الباجي X النجم الساحلي – 6 مساء - Television Tunisienne 1

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ملاعب 

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