مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 23-8-2023 على عدد من المباريات في مختلف المسابقات، مباراة جالاتا سراي ومولده النرويجي في مباراة ذهاب تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولقاء أستون فيلا و هيبرنيان الأسكتلندي في مباراة ذهاب تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ماكابي حيفا X يونج بويز – 10 مساء
مولده النرويجي X جالاتا سراي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
سبورتينج براجا X باناثينايكوس - 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
سبارتاك ترنافا X دنيبرو – 7.30 مساء
هيبرنيان X أستون فيلا – 7.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التونسي والقنوات الناقلة
الأولمبي الباجي X النجم الساحلي – 6 مساء - Television Tunisienne 1
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