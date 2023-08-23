مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 23-8-2023 على عدد من المباريات في مختلف المسابقات، مباراة جالاتا سراي ومولده النرويجي في مباراة ذهاب تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولقاء أستون فيلا و هيبرنيان الأسكتلندي في مباراة ذهاب تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



ماكابي حيفا X يونج بويز – 10 مساء



مولده النرويجي X جالاتا سراي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



سبورتينج براجا X باناثينايكوس - 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



سبارتاك ترنافا X دنيبرو – 7.30 مساء



هيبرنيان X أستون فيلا – 7.45 مساء



مواعيد مباريات الدوري التونسي والقنوات الناقلة



الأولمبي الباجي X النجم الساحلي – 6 مساء - Television Tunisienne 1

اضافة اعلان

ملاعب