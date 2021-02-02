مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ يقام اليوم الثلاثاء 2-2-2021، عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد × وست بروميتش ألبيون – الثامنة مساء

وولفرهامبتون × ارسنال – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد × كريستال بالاس – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري التركي

هاتاي سبور× فنربخشة – الثالثة عصرا

جالطة سراي× إسطنبول باشاك شهير– السادسة مساء – على قناة beIN Sports FR HD 2



كأس إيطاليا

إنتر ميلان ضد يوفنتوس – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة BT Sport ESPN



كأس ملك إسبانيا

ألميريا × إشبيلية –العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD



كأس ألمانيا

روت فايس إيسن × باير ليفركوزن– السابعة والنصف مساء

هولشتاين كيل × دارمشتات – السابعة والنصف مساء

فيردر بريمن × جرويتر فورت – العاشرة إلا ربع مساء

بوروسيا دورتموند × بادربورن – العاشرة إلا ربع مساء







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المصدر : ملاعب



