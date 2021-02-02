مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ يقام اليوم الثلاثاء 2-2-2021، عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد × وست بروميتش ألبيون – الثامنة مساء
وولفرهامبتون × ارسنال – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
نيوكاسل يونايتد × كريستال بالاس – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري التركي
هاتاي سبور× فنربخشة – الثالثة عصرا
جالطة سراي× إسطنبول باشاك شهير– السادسة مساء – على قناة beIN Sports FR HD 2
كأس إيطاليا
إنتر ميلان ضد يوفنتوس – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة BT Sport ESPN
كأس ملك إسبانيا
ألميريا × إشبيلية –العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD
كأس ألمانيا
روت فايس إيسن × باير ليفركوزن– السابعة والنصف مساء
هولشتاين كيل × دارمشتات – السابعة والنصف مساء
فيردر بريمن × جرويتر فورت – العاشرة إلا ربع مساء
بوروسيا دورتموند × بادربورن – العاشرة إلا ربع مساء
المصدر : ملاعب