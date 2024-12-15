توقيف رئيس جمعيّة تعاونيّة اسكانيّة ارتكب تجاوزات مالية ومنع "ادارتها "من السفر

وفي التفاصيل فقد تبين ان لجنة الإدارة أصدرت العديد من القرارات دون الحصول على موافقة أصولية من الهيئة العامة للجمعية تضمنت صرف مبالغ مالية بشكل غير مشروع زادت عن ٦٠٠ الف دينار .
واسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام والتهاون بواجبات الوظيفة وقررت منع سفر أعضاء لجنة الإدارة والحجز على أموالهم.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احالت في وقت سابق هذه القضية الى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات فيها.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يلتقي أمير دولة الكويت
-
رئيس الوزراء يزور شركة البريد الأردني
-
وزير الأوقاف يقرر تمديد فترة التسجيل الاولي للحج حتى الخميس المقبل
-
13 مصابا بحادث سير في الأغوار الشمالية
-
ورشة تدريبية حول إدارة المخاطر البيئية في الطاقة
-
ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية
-
استحداث وحدات إدارية في مديريات الضريبة لمتابعة الالتزام بالفوترة
-
الأردن يدرس استخدام الطاقة النووية لتحلية وضخ المياه