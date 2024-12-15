توقيف رئيس جمعيّة تعاونيّة اسكانيّة ارتكب تجاوزات مالية ومنع "ادارتها "من السفر

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الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه توقيف رئيس لجنة الإدارة في جمعية " واحة عمان للإسكان " ١٥ يومًا في مركز اصلاح وتأهيل ماركا بعد تجاوزات مالية ارتكبها في الجمعية تمثلت بصرف مبالغ كبيرة كمكافآت مالية ومنح قطع أراضي لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة . اضافة اعلان





وفي التفاصيل فقد تبين ان لجنة الإدارة أصدرت العديد من القرارات دون الحصول على موافقة أصولية من الهيئة العامة للجمعية تضمنت صرف مبالغ مالية بشكل غير مشروع زادت عن ٦٠٠ الف دينار .



واسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام والتهاون بواجبات الوظيفة وقررت منع سفر أعضاء لجنة الإدارة والحجز على أموالهم.



وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احالت في وقت سابق هذه القضية الى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات فيها.