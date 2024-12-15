 
الأحد 2024-12-15 02:31 م
 

توقيف رئيس جمعيّة تعاونيّة اسكانيّة ارتكب تجاوزات مالية ومنع "ادارتها "من السفر

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 15-12-2024 01:51 م
الوكيل الإخباري-  قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه توقيف رئيس لجنة الإدارة في جمعية " واحة عمان للإسكان "  ١٥ يومًا  في مركز اصلاح وتأهيل ماركا بعد تجاوزات مالية ارتكبها في الجمعية تمثلت بصرف مبالغ كبيرة كمكافآت مالية ومنح قطع أراضي لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة .اضافة اعلان


وفي التفاصيل فقد تبين ان لجنة الإدارة أصدرت العديد من القرارات دون الحصول على موافقة أصولية من الهيئة العامة للجمعية تضمنت  صرف مبالغ مالية بشكل غير مشروع زادت عن ٦٠٠ الف دينار .

واسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام والتهاون بواجبات الوظيفة وقررت منع سفر أعضاء لجنة الإدارة والحجز على أموالهم. 

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احالت في وقت سابق هذه القضية الى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات فيها.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يرتكب 5 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

اف

فن ومشاهير أول تعليق لـ ميادة الحناوي بعد سقوط نظام الأسد - فيديو

ل

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على ارتفاع

جانب من تسلم الصفدي لنسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة

شؤون برلمانية الصفدي يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة

تعبيرية

شؤون برلمانية سؤال نيابي حول تشريح الأموات في العقبة

جانب من اللقاء

أخبار محلية ولي العهد يلتقي أمير دولة الكويت

ت

منوعات 10 آلاف دولار تعويضاً لزوجين من شركة طيران في كندا.. ما القصة؟

تعبيرية

أخبار محلية توقيف رئيس جمعيّة تعاونيّة اسكانيّة ارتكب تجاوزات مالية ومنع "ادارتها "من السفر



 




الأكثر مشاهدة