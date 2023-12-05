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جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين وسط غزة

الثلاثاء، 05-12-2023 03:40 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة لوتون تاون ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهات دوري أبطال آسيا وفي مقدمتها استقلال دوشنبه الطاجيكستاني مع النصر السعودي.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة  
باختاكور الأوزبكستاني X الفيحاء السعودي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports AFC 2                               

أهال التركمنستاني X العين الإماراتي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports AFC 3                                   

استقلال دوشنبه الطاجيكستاني X النصر السعودي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports AFC 1                

برسيبوليس الإيراني X الدحيل القطري – الساعة 7 مساء  على قناة beIN Sports AFC                 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    
وولفرهامبتون X بيرنلي - الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2   

لوتون تاون X آرسنال – الساعة 11:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1   

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  
بلدية المحلة X  طلائع الجيش – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport                

الإسماعيلي X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport             
 سيراميكا X إنبي – الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport

مواعيد مباريات كأس ألمانيا
كايزرسلاوترن X نورنبرج – الساعة 8 مساء

ماجديبورج X فورتونا دوسلدورف – الساعة 8 مساء 

بوروسيا مونشنجلادباخ X فولفسبورج – الساعة 10:45 مساء

هومبورج 08 X سانت باولي – الساعة 10:45 مساء   

مواعيد مباريات كأس إيطاليا
لاتسيو X جنوى – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
اتزينيتا X خيتافي - الساعة 9 مساء

كاستيون X ريال اوفييدو – الساعة 11 مساء    

اروسا X فالنسيا – الساعة 11 مساء      

إسبانيول X بلد الوليد – الساعة 11 مساء

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