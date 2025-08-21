نتنياهو: سنبدأ مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين

وأضاف نتنياهو، في بيان مصوّر خلال زيارة لقيادة فرقة غزة "جئت للموافقة على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس. وفي الوقت نفسه، وجهت بالبدء فورا بمفاوضات لإطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل".
-
