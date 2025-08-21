الخميس 2025-08-21 09:48 م
 

نتنياهو: سنبدأ مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين

ا
أرشيفية
 
الخميس، 21-08-2025 08:55 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه أصدر توجيهاته للبدء فورا بمفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو، في بيان مصوّر خلال زيارة لقيادة فرقة غزة "جئت للموافقة على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس. وفي الوقت نفسه، وجهت بالبدء فورا بمفاوضات لإطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم وأصادق على خطط احتلال غزة

فلسطين نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم وأصادق على خطط احتلال غزة

مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة

أخبار محلية مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة

فلسطين تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة

ا

أسواق ومال روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 8.46%

ا

أسواق ومال الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع بشكل طفيف أمام اليورو

ا

أخبار محلية وفد من المستشفى الميداني نابلس 7 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي

ا

فلسطين نتنياهو: سنبدأ مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين

ب

أخبار محلية محافظ جرش يؤكد على الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز حقوق الكوادر الطبية



 
 





الأكثر مشاهدة